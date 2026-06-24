МОК готов платить 10 тысяч долларов участникам Олимпиады

МОК объявил о создании гранта в размере десяти тысяч долларов для участников ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) учредил грант в размере 10 тысяч долларов для поддержки участников Олимпийских игр. Об этом на сессии организации в Лозанне заявил глава комиссии спортсменов МОК По Газоль.

Грант называется «Готовность к будущему», он направлен для поддержки спортивной карьеры или ее смены, на него будут иметь право около 14 тысяч участников Олимпийских игр. Грант будет предоставляться через существующие структуры Национальных олимпийских комитетов (НОК). Общий фонд гранта составляет 140 миллионов долларов.

24 июня МОК принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.

Ранее были названы виды спорта, где российские атлеты могут выступать с флагом и гимном.