Глава МОК: участники Олимпиад должны определяться результатами, а не политикой

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кристи Ковентри на сессии организации заявила о важности определять участников Олимпийских игр при помощи спортивных результатов, а не политики.

«Мы знаем о сильном желании защищать один из самых уникальных аспектов Олимпийских игр — возможность атлетов из каждого уголка мира собираться вместе и мирно участвовать в соревнованиях. Это может быть только тогда, когда спорт остается нейтральным пространством, <...> где участие определяется спортивными достижениями, а не политикой», — указала она.

24 июня МОК принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.

Ранее были названы виды спорта, где российские атлеты могут выступать с флагом и гимном.