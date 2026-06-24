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Российскую альпинистку внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Российская альпинистка Пекова попала в Книгу рекордов Гиннесса
alina0005/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом рассказала она сама на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира», — указала она.

9 октября 2024 года Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях, высота которой составляет 8027 метров. Ей был 31 год. Таким образом, Пекова стала первой представительницей России, которой удалось покорить все высочайшие горы Земли — 14 восьмитысячников, горные вершины, высота над уровнем моря которых превышает 8 тысяч метров.

Восхождение на все 14 восьмитысячников планеты является большим достижением в высотном альпинизме. Десять восьмитысячников расположены в Гималаях, четыре — в Каракоруме. Всего в истории альпинизма такого результата смогли достичь около 50 человек.

Пековой для того, чтобы покорить все 14 «восьмитысячников», потребовалось всего полтора года. Восхождение на 11 вершин она совершила в 2023 году, а в 2024-м покорила оставшиеся. На Шишабангму она пыталась совершить восхождение еще в прошлом году, однако в одной из групп, которая покоряла гору, произошел несчастный случай, из-за чего Шишабангму закрыли, и экспедиция Пековой отменилась.

Ранее Пекова совершила восхождение на Эльбрус с Умаром Нурмагомедовым.

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