Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Батыршина объяснила, является ли обновление Олимпийской хартии шагом навстречу России

Гимнастка Батыршина: изменения в Олимпийской хартии стали неожиданностью
Global Look Press

Серебряный призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина удивлена тем, что МОК принял поправку к Олимпийской хартии, согласно которой обязуется соблюдать политический нейтралитет. Об этом она заявила в комментарии «Газете.Ru».

«Шаг навстречу России? Честно говоря, я уверена, что да. Это решение стало для меня неожиданностью, как и все, которые в последнее время принимала федерация гимнастики в отношении России. Уже не верилось. Конечно, это правильно, особенно после моментов, которые мы видели, например, на чемпионате Европы — когда девочка из Украины во время российского гимна демонстративно надевала наушники и закрывала глаза. Естественно, это не осталось без внимания. При этом я уверена, что российская сторона никаких претензий не высказывала, но спортивное сообщество все это увидело и обратило внимание. Думаю, в том числе из-за подобного было принято такое решение», — полагает Батыршина.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.

Ранее Роднина назвала поправку к Олимпийской хартии выстраданной.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно? Полный разбор условий и налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!