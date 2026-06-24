Батыршина объяснила, является ли обновление Олимпийской хартии шагом навстречу России

Серебряный призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина удивлена тем, что МОК принял поправку к Олимпийской хартии, согласно которой обязуется соблюдать политический нейтралитет. Об этом она заявила в комментарии «Газете.Ru».

«Шаг навстречу России? Честно говоря, я уверена, что да. Это решение стало для меня неожиданностью, как и все, которые в последнее время принимала федерация гимнастики в отношении России. Уже не верилось. Конечно, это правильно, особенно после моментов, которые мы видели, например, на чемпионате Европы — когда девочка из Украины во время российского гимна демонстративно надевала наушники и закрывала глаза. Естественно, это не осталось без внимания. При этом я уверена, что российская сторона никаких претензий не высказывала, но спортивное сообщество все это увидело и обратило внимание. Думаю, в том числе из-за подобного было принято такое решение», — полагает Батыршина.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.

Ранее Роднина назвала поправку к Олимпийской хартии выстраданной.