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Известный «фанат-статуя» приехал на ЧМ для поддержки ДР Конго

«Болельщик-статуя» приехал на ЧМ-2026, чтобы поддержать сборную ДР Конго

Знаменитый «болельщик-статуя» из Демократической Республики Конго добрался до чемпионата мира. Об этом сообщила конголезская газета Forum des As, видеозаписи с участием фаната распространяются в социальных сетях.

Мишель Кука Мболадинга приехал на мировое первенство, чтобы поддержать свою команду в матче с Колумбией. Он изображает «живую статую» первого премьер-министра ДРК Патриса Лумумбы.

В ночь на 24 июня сборная Колумбии обыграла команду Демократической Республики Конго в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча проходила на стадионе «Акрон» в мексиканском Сапопане и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 76-й минуте забил Даниэль Муньос.

В первом тайме колумбийцы забили три мяча, но все они были отменены из-за офсайда. На 4-й минуте Арьяс нанес удар, вратарь отразил мяч на Муньоса, который пробил в упор, но не попал в створ. На 6-й минуте Муньос забил головой после сэйва вратаря, но гол отменили из-за офсайда. На 79-й и 80-й минутах Диас дважды забивал, но оба раза из офсайда, и голы не засчитали.

В третьем туре 28 июня колумбийцы встретятся с Португалией, а команда Конго сыграет с Узбекистаном.

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