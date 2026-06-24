«Выстраданное решение»: почему МОК принял поправку к Олимпийской хартии

Международный олимпийский комитет на сессии принял поправку к Олимпийской хартии, согласно которой организация обязуется обеспечивать в любое время нейтралитет, свободный от государственного, культурного, общественного или экономического давления. Трехкратная олимпийская чемпионка Роднина в беседе с «Газетой.Ru» предположила, что могло послужить причиной таких изменений и помогут ли они российскому спорту.

«Не знаю насчет российских спортсменов. Но действительно олимпийское движение во многом страдает из-за каких-то временных политических амбиций, программ. Даже сама президент МОК как спортсмен попадала в такие ситуации. Наверное, это выстраданное решение на основании того, что происходило в последние годы, а также ее собственного опыта», — допустила Роднина.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.

Ранее стало известно, на что нацелены изменения в Олимпийской хартии.