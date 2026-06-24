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Роналдиньо официально вернулся в футбол

46-летний Роналдиньо подписал контракт с итальянской «Равенной»
Benoit Tessier/Reuters

Бывший нападающий сборной Бразилии и «Милана» Роналдиньо подписал контракт с клубом итальянской Серии C «Равенной». Об этом сообщает пресс-служба команды.

В официальном заявлении клуба говорится, что 46-летний футболист включен в заявку на сезон в качестве футболиста.

Роналдиньо является чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии. В 2004 и 2005 годах он признавался лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В 2005 году бразилец стал обладателем «Золотого мяча». В разное время он выступал за «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», «Пари Сен-Жермен» и «Милан». Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году.

«Равенна» никогда в своей истории не играла в Серии A. Лучшим достижением клуба в Серии Б стало 8-е место в сезоне 1996/97.

Чемпионом Италии сезона-2025/26 стал миланский «Интер», второе место занял «Наполи», замкнула тройку сильнейших «Рома».

Ранее «Локомотив» объявил о возвращении защитника Георгия Джикии.

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