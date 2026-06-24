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Олимпийского чемпиона задержали из-за псилоцибиновых грибов

Чемпиона ОИ-2010 Миллера задержали из-за хранения псилоцибиновых грибов
Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder/Global Look Press

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 по горным лыжам Боде Миллер был задержан американскими полицейскими за хранение психотропного вещества, сообщает АР.

По информации источника, в начале июня сотрудники правопорядка нашли у Миллера пакет, содержащий 4,1 грамма псилоцибиновых грибов. После ареста спортсмен был выпущен на свободу под залог в $5 тыс.

Горнолыжник в ходе общения с полицией заявил, что не знает, как грибы попали к нему в машину. Позднее Миллер также заявил о своей невиновности и выразил надежду, что обвинения снимут после того, как будут рассмотрены обстоятельства дела.

Всего на Олимпийских играх Миллер выиграл шесть медалей — одну золотую, три серебряных и пять бронзовых.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Ранее лыжник Никита Крюков сравнил спортсменов с голодными собаками.

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