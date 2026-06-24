Чемпион ОИ Крюков сравнил спортсменов с голодными собаками

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 по лыжным гонкам Никита Крюков в интервью РИА Новости заявил, что российские спортсмены скучают без международных соревнований.

По его словам, несмотря на невозможность соревноваться вне России, атлеты должны сохранять мотивацию и быть нацеленными на достижение максимального результата.

«Они хотят, чтобы у нас не было так называемой скамейки запасных, где мы можем выбирать из числа мотивированных и хорошо подготовленных запасных. Атлеты должны быть как голодные собаки: сидеть на цепи, а как только эту цепь снимают — мчаться к победе», — заявил Крюков.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

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