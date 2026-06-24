Экс-капитан «Спартака» перешел в «Локомотив»

Российский защитник Георгий Джикия может подписал контракт с московским «Локомотивом». Об этом сообщает сообщает пресс-служба красно-зеленых.

Футболист перебрался в московский клуб на правах свободного агента. Контракт Джикии с «Локомотивом» заключен до конца сезона-2026/27.

На старте своей профессиональной карьеры Джикия выступал за дубль «железнодорожников», однако за главную команду так и не дебютировал.

Предыдущим клубом Джикии был «Антальяспор», который по итогам сезона-2025/26 занял 16 место из 18 в турнирной таблице чемпионата Турции и вылетел из высшего дивизиона, набрав 32 очка. Джикия в составе команды сыграл 17 матчей в Суперлиге, в которых записал на свой счет два забитых мяча.

Переход Джикии в турецкий клуб состоялся в июле 2025 года после непродолжительного выступления за «Химки». Спортсмен также выступал за московский «Спартак», который покинул на правах свободного агента в мае 2024 года после серьезного конфликта с главным тренером Гильермо Абаскалем.

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