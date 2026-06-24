Сестра Роналду выложила фото в его потной футболке

Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру в своих соцсетях похвалила форварда за удачую игру в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Узбекистана, выложив фото в его стартой форме.

«Мы вместе, мой брат, моя кровь. Наша гордость. Та же самая футболка, которая до сих пор хранит его запах, запах борьбы и решимости. На ней остался след травы и пота бойца, человека, страстно любящего футбол», — написала Катя Авейру.

Португалия одержала победу над сборной Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 5:0. «Газета» вела онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме Криштиану Роналду оформил дубль, а еще одним точным ударом отметился Нуну Мендеш. Во втором тайме Абдувохид Нематов забил в собственные ворота, а Рафаэл Леау установил окончательный счет матча.

В группе K Португалия занимает первое место, набрав четыре очка, у Узбекистана нет набранных баллов. Колумбия (3) и ДР Конго (1) проведут свой матч 24 июня.

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