Сборная Аргентины поздравила Месси с 39-м днем рождения

Пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) поздравила нападающего сборной Лионеля Месси с днем рождения.

24 июня Месси исполняется 39 лет.

«В свои 39 лет Лионель Месси продолжает не только блистать, но и творить историю. Спасибо за твой футбол, за то, что служишь ярким примером и являешься источником национальной гордости», — говорится в тексте поздравительного сообщения.

22 июня сборная Аргентины обыграла Австрию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (США) и завершилась со счетом 2:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лионель Месси не реализовал пенальти на 9-й минуте, но уже на 39-й открыл счет. На 90+5-й минуте он оформил дубль и установил окончательный результат. Этот гол стал для него 18-м на чемпионатах мира — так аргентинец обошел Мирослава Клозе с 16 голами и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей.

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