Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Результаты 13-го дня чемпионата мира по футболу

Четыре матча были сыграны в 13-й день чемпионата мира — 2026
Phil Noble/Reuters

Четыре матча были сыграны в 13-й день чемпионата мира — 2026, на котором идет второй тур группового этапа.

В первой игре сборная Португалии разгромила Узбекистан со счетом 5:0. Криштиану Роналду оформил дубль, еще по голу забили Мендеш, Леау, а также автоголом отметился защитник узбекистанцев Нематов.

Колумбия минимально обыграла ДР Конго со счетом 1:0. Единственный мяч на счету Даниэля Муньоса. В первом тайме колумбийцы трижды поражали ворота соперника, но все три гола были отменены из-за офсайда.

В группе L встреча между Англией и Ганой завершилась нулевой ничьей. Англичане доминировали и создавали моменты, но защита ганцев действовала безошибочно, а в концовке удар О'Райли пришелся в перекладину.

Хорватия переиграла Панаму со счетом 1:0. Победный гол забил Анте Будимир, замкнувший фланговый прострел.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом является Аргентина, которая в финале ЧМ-2022 обыграла Францию в серии пенальти (4:2) после ничьей 3:3.

Ранее ФИФА дисквалифицировала комментатора с чемпионата мира.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июня. Новое ограничение по семейной ипотеке, сокращение контрольных в школе и предупреждение о смерчах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!