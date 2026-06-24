Результаты 13-го дня чемпионата мира по футболу

Четыре матча были сыграны в 13-й день чемпионата мира — 2026

Четыре матча были сыграны в 13-й день чемпионата мира — 2026, на котором идет второй тур группового этапа.

В первой игре сборная Португалии разгромила Узбекистан со счетом 5:0. Криштиану Роналду оформил дубль, еще по голу забили Мендеш, Леау, а также автоголом отметился защитник узбекистанцев Нематов.

Колумбия минимально обыграла ДР Конго со счетом 1:0. Единственный мяч на счету Даниэля Муньоса. В первом тайме колумбийцы трижды поражали ворота соперника, но все три гола были отменены из-за офсайда.

В группе L встреча между Англией и Ганой завершилась нулевой ничьей. Англичане доминировали и создавали моменты, но защита ганцев действовала безошибочно, а в концовке удар О'Райли пришелся в перекладину.

Хорватия переиграла Панаму со счетом 1:0. Победный гол забил Анте Будимир, замкнувший фланговый прострел.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом является Аргентина, которая в финале ЧМ-2022 обыграла Францию в серии пенальти (4:2) после ничьей 3:3.

Ранее ФИФА дисквалифицировала комментатора с чемпионата мира.