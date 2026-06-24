Сборная Колумбии обыграла ДР Конго в матче ЧМ-2026

Сборная Колумбии обыграла команду Демократической Республики Конго в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Акрон» в мексиканском Сапопане и завершилась со счетом 1:0. «Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Единственный гол на 76-й минуте забил Даниэль Муньос.

В первом тайме колумбийцы забили три мяча, но все они были отменены из-за офсайда. На 4-й минуте Арьяс нанес удар, вратарь отразил мяч на Муньоса, который пробил в упор, но не попал в створ. На 6-й минуте Муньос забил головой после сэйва вратаря, но гол отменили из-за офсайда. На 79-й и 80-й минутах Диас дважды забивал, но оба раза из офсайда, и голы не засчитали.

В третьем туре 28 июня колумбийцы встретятся с Португалией, а команда Конго сыграет с Узбекистаном.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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