ФИФА дисквалифицировала комментатора с чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) лишила аккредитации парагвайского комментатора Хорхе Веру. Об этом пишет издание Ole.

Причиной стала его эмоциональная реакция на удаление игрока сборной Парагвая Мигеля Альмирона в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Турции. В конце первого тайма арбитр Иван Бартон показал Альмирону красную карточку. В прямом эфире Вера обрушился с критикой на судью, президента ФИФА Джанни Инфантино и главу КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса.

«Бартон, ты вор. Они забрали у нас игрока. ФИФА, возьми на себя ответственность за превращение футбола в этот мусор. Алехандро Домингес, как глава КОНМЕБОЛ, ты должен что-то сделать, наберись смелости, делай меньше фотографий с Инфантино. Чертовы воры. Это позор», — высказался Вера в прямом эфире.

Позже комментатор принес извинения за свои слова. Однако телеканал ABC исключил его из всех программ, посвященных чемпионату мира.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее сборная Хорватии обыграла Панаму в матче ЧМ-2026.