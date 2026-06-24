«Старик на костылях»: сестра Роналду об игре форварда в сборной

Сестра Роналду сравнила брата со стариком на костылях

Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру в своих соцсетях высказалась об игре форварда в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Узбекистана.

«Подождите минутку, я кое-что вам скажу. Я вижу старика на костылях, который тащит на спине кучу дынь», — написала Катя Авейру.

Португалия одержала победу над сборной Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 5:0. «Газета» вела онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме Криштиану Роналду оформил дубль, а еще одним точным ударом отметился Нуну Мендеш. Во втором тайме Абдувохид Нематов забил в собственные ворота, а Рафаэл Леау установил окончательный счет матча.

В группе K Португалия занимает первое место, набрав четыре очка, у Узбекистана нет набранных баллов. Колумбия (3) и ДР Конго (1) проведут свой матч 24 июня.

Ранее Александр Бубнов заявил, что Роналду не вписался бы в сборную Аргентины.