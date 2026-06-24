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Ветеран «Спартака» предположил, как Месси и Роналду раскрылись бы в других командах

Бубнов заявил, что Роналду не вписался бы в сборную Аргентины
Global Look Press

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» пофантазировал на тему того, как изменилась бы игра сборных Аргентины и Португалии, если бы их лидеры Лионель Месси и Криштиану Роналду поменялись командами.

«Для сравнения можете себе представить на минуту, если вот в эту компанию к португальцам Месси поставить, а Роналду — в Аргентину. Месси еще больше забьет, а Аргентина вообще голы не будет забивать», — сказал Бубнов.

Роналду оформил дубль в первом тайме и вместе с Португалией разгромил Узбекистан со счетом 5:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира.

Сборная Аргентины переиграла команду Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 2:0.

Месси не реализовал пенальти на 9-й минуте, но уже на 39-й открыл счет. На 90+5-й минуте он оформил дубль и установил окончательный результат. Этот гол стал для него 18-м на чемпионатах мира — так аргентинец обошел Мирослава Клозе с 16 голами и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей. Третьим остается Криштиану Роналду с 15 мячами.

Ранее Роналду отказался отвечать на вопрос о Месси после матча ЧМ-2026.

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