«Мы разочарованы»: Кейн высказался о своем промахе в матче Англии с Ганой на ЧМ-2026

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн заявил, что разочарован ничьей с Ганой в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Фоксборо (США), передает «Би-би-си».

«Конечно, мы разочарованы тем, что не выиграли матч. Мы могли бы закончить со счетом 1:0 или 2:0 и двигаться дальше. Такой матч никогда не станет красивым из-за того, как они играли. Отдаю должное им, они хорошо оборонялись, были опасны в контратаках. В целом, мы тоже неплохо оборонялись, у них было не много шансов. Мы берем очко и двигаемся дальше», — сказал Кейн.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Лучший шанс упустил Гарри Кейн, а на 86-й минуте удар О'Райли сотряс перекладину ворот ганцев. Гана, в свою очередь, провела несколько острых контратак и даже требовала пенальти после падения в штрафной соперника, но арбитр нарушения не засек.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

После двух туров в активе обеих команд по четыре очка. Они делят первые две строчки в группе L, опережая Хорватию и Панаму, которые еще не набрали очков и проведут свой матч второго тура 24 июня. В заключительном туре Англия встретится с Панамой, а Гана сыграет с Хорватией.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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