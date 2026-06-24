«Создавал проблемы»: тренер Португалии о Роналду в матче ЧМ с Узбекистаном

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался об игре Криштиану Роналду в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Узбекистана. Его слова приводит Record.

«Мы были злы и переживали, но это помогло нам вырасти. Роналду вел себя как образцовый капитан. 90 минут? Он интенсивно работает в клубе, имел лишь одну травму в марте. Он свеж. Управлять временем игрока нужно от матча к матчу, а не по заранее составленному плану. Его присутствие создавало проблемы сопернику. Нам нужно это использовать», — сказал Мартинес.

Португалия одержала победу над сборной Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 5:0. «Газета» вела онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме Криштиану Роналду оформил дубль, а еще одним точным ударом отметился Нуну Мендеш. Во втором тайме Абдувохид Нематов забил в собственные ворота, а Рафаэл Леау установил окончательный счет матча.

В группе K Португалия занимает первое место, набрав четыре очка, у Узбекистана нет набранных баллов. Колумбия (3) и ДР Конго (1) проведут свой матч 24 июня.

Ранее в Узбекистане разнесли сборную после разгрома от Португалии.