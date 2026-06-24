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«Зачем платить Каннаваро такие деньги?» Легенда Узбекистана о поражении сборной от Португалии

В Узбекистане разнесли сборную после разгрома от Португалии
Troy Taormina/IMAGN IMAGES via Reuters

Бывший директор национальных сборных при Футбольной ассоциации Узбекистана Азизбек Хайдаров жестко высказался о разгромном поражении команды от Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, передает Sport24.

«Мы провалили этот матч. Честно говоря, я вообще не понимаю, чего хотел добиться Фабио Каннаваро. Зачем было приглашать Фабио Каннаваро в сборную Узбекистана. Не понимаю, зачем ему платить такие деньги. За эти деньги можно было доверить команду своему специалисту, который знает наш футбол, наших игроков и наш менталитет», — сказал Хайдаров.

Португалия одержала победу над сборной Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 5:0. «Газета» вела онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме Криштиану Роналду оформил дубль, а еще одним точным ударом отметился Нуну Мендеш. Во втором тайме Абдувохид Нематов забил в собственные ворота, а Рафаэл Леау установил окончательный счет матча.

В группе K Португалия занимает первое место, набрав четыре очка, у Узбекистана нет набранных баллов. Колумбия (3) и ДР Конго (1) проведут свой матч 24 июня.

Ранее Роналду отказался отвечать на вопрос о Месси после матча ЧМ-2026.

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