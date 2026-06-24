Сборная Англии не смогла переиграть Гану в матче ЧМ-2026

Сборные Англии и Ганы сыграли вничью в матче чемпионата мира — 2026

Сборная Англия сыграла вничью с национальной командой Ганы в матче второго круга чемпионата мира по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США) и завершилась со счетом 0:0.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Лучший шанс упустил Харри Кейн, а на 86-й минуте удар О'Райли сотряс перекладину ворот ганцев. Гана, в свою очередь, провела несколько острых контратак и даже требовала пенальти после падения в штрафной соперника, но арбитр нарушения не засек.

После двух туров в активе обеих команд по четыре очка. Они делят первые две строчки в группе L, опережая Хорватию и Панаму, которые еще не набрали очков и проведут свой матч второго тура 24 июня. В заключительном туре Англия встретится с Панамой, а Гана сыграет с Хорватией.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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