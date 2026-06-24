Власти США смягчили ограничения для сборной Ирана на ЧМ-2026

Министерство внутренней безопасности США объявило о смягчении ограничений на передвижение иранской делегации в рамках чемпионата мира по футболу.

Представители сборной Ирана неоднократно подавали жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на дискриминационные условия: команде запрещали находиться на территории США вне игровых дней, из-за чего футболистам приходилось возвращаться в Мексику сразу после матчей.

Сборная Ирана сыграла вничью с командой Бельгии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась с результатом 0:0. На 66-й минуте бельгийская сборная осталась в меньшинстве после того, как Натан Нгой получил прямую красную карточку. На 25-й минуте игры сборная Ирана имела возможность открыть счет в матче, отличился Мехди Тареми, однако гол был отменен из-за офсайда.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее сборная Ирана оставила послание американцам на ЧМ-2026.