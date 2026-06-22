Сборная Ирана оставила послание американцам на ЧМ-2026

Сборная Ирана оставила послание в раздевалке после матча с Бельгией на ЧМ-2026

Национальная сборная Ирана оставила послание в раздевалке стадиона в Лос-Анджелесе после матча с Бельгией на ЧМ-2026, сообщает Sky News.

В ней персонал сборной поблагодарил калифорнийский город за гостеприимство.

«От древней Персии, существовавшей тысячи лет назад, до цивилизованного Ирана сегодня, дух Ирана остается живым и непоколебимым. Спасибо, Лос-Анджелес, за ваше гостеприимство. Мы приехали в сюда с гордостью, соревновались с честью и уезжаем с достоинством», — говорится в тексте записки.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Соу-Фай» в американском городе Инглвуд, завершилась с результатом 0:0. На 66-й минуте бельгийская сборная осталась в меньшинстве после того, как Натан Нгой получил прямую красную карточку. На 25-й минуте игры сборная Ирана имела возможность открыть счет в матче, отличился Мехди Тареми, однако гол был отменен из-за офсайда.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Дарио Эррера из Аргентины.

Ранее во Франции раскритиковали расширение ЧМ-2026.