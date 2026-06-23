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Легенда ЦСКА: у нас на поле одни Буратины

Экс футболист ЦСКА Пономарев: у нас на поле одни Буратины
Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что у армейского клуба на поле одни Буратины, передает Vprognoze.ru.

«У ЦСКА все линии более-менее укомплектованы. Поймут, как им нужно двигаться, как быть более скоростными, пластичными, тогда всё будет. А пока что они закоплексованы, они не довольны своей игрой. А пока у нас одни Буратины на поле», — сказал Пономарев.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял пятое место.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее было названо реальное место РПЛ в рейтинге европейских чемпионатов.

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