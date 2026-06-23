Роналду установил рекорд чемпионатов мира

Роналду первым в истории забил на шести чемпионатах мира

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться на шести чемпионатах мира.

Роналду забил мяч в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Узбекистана. Сейчас идет середина первого тайма. Португалия ведет со счетом 2:0.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве. При этом Роналду голами не отметился, а Месси в первом матче Аргентины на ЧМ-2026 оформил хет-трик.

Ранее Роналду забил первый мяч на ЧМ.