Роналду забил первый мяч на ЧМ

Португалец Криштиану Роналду забил первый для себя мяч на чемпионате мира по футболу.

Роналду отличился в самом начале матча против Узбекистана.

Сейчас идет десятая минута встречи, Португалия выигрывает со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве. При этом Роналду голами не отметился, а Месси в первом матче Аргентины на ЧМ-2026 оформил хет-трик.

Ранее критиков Роналду назвали диванными экспертам.