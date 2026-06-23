Некоторые фанаты сборной Узбекистана прибыли на матч ЧМ на лошадях и попали на видео

Фанаты сборной Узбекистана прибыли на матч ЧМ с Португалией на лошадях

Некоторые болельщики сборной Узбекистана прибыли к стадиону в Техасе, где состоится матч чемпионата мира против Португалии, на лошадях, передает Sputnik Казахстан.

Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве. При этом Роналду голами не отметился, а Месси в первом матче Аргентины на ЧМ-2026 оформил хет-трик.

Сборная Узбекистана уступила в первом туре Колумбии со счетом 1:3.

Ранее стало известно, выйдет ли Роналду в стартовом составе на матч против Узбекистана.