Бывший президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев предположил, что футболист сборной Аргентины Лионель Месси мог бы играть за «Анжи» времени Сулеймана Керимова, передает РИА Новости.

«Месси мог бы быть в «Анжи» Керимова, существуй проект в наши дни. Тем более если сравнить время, то оно куда более подходящее сегодня, чем это было в 2013 году. Сейчас более подходящее время для Махачкалы, поскольку сейчас это совершенно другой город», — сказал Гаджиев.

Сборная Аргентины переиграла команду Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 2:0.

Месси не реализовал пенальти на 9-й минуте, но уже на 39-й открыл счет. На 90+5-й минуте он оформил дубль и установил окончательный результат. Этот гол стал для него 18-м на чемпионатах мира — так аргентинец обошел Мирослава Клозе с 16 голами и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей. Третьим остается Криштиану Роналду с 15 мячами.

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