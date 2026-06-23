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Стало известно, выйдет ли Роналду в стартовом составе на матч против Узбекистана

Роналду выйдет в стартовом составе на матч ЧМ против Узбекистана
Pedro Nunes/Reuters

Сборные Португалии и Узбекистана объявили составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира.

Португалия: : Диогу Кошта, Канселу, Рубен Диаш, Вейга, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Феликс, Роналду, Витинья, Бруну Фернандеш.

Узбекистан: Нематов, Ашурматов, Абдуллаев, Хусанов, Ганиев, Файзуллаев, Шомуродов, Каримов, Шукуров, Насруллаев, Хамробеков.

Встреча состоится 23 июня. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее экс-футболист сборной СССР раскритиковал команду Валерия Карпина.

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