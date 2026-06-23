Авербух о Трусовой: чудо сложно ждать

Хореограф-постановщик Илья Авербух поделился ожиданиями от возвращения Александры Трусовой на лед, пожелав ей удачи, передает Sport24.

«Просто пожелаю ей удачи в возвращении. Жду хороших выступлений, но чудо сложно ждать. Надо понимать, что это очень большая и кропотливая работа. Саша уже в другом статусе, но абсолютно уверен, что у нее есть силы и талант для возвращения», - сказал Авербух.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусову взяли под усиленный допинг-контроль.