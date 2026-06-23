Российский тренер: у Португалии с Роналду ничего не работает

Тренер Кирьяков: у Португалии с Роналду ничего не работает

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил, что у сборной Португалии ничего не работает с Криштиану Роналду, передает «Чемпионат».

«У Португалии с Роналду вообще ничего не работает — каждый сам за себя. Есть определенные сложности. Роналду не хватает слаженности команды и игры на него самого», — сказал Кирьяков.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве. При этом Роналду голами не отметился, а Месси в первом матче Аргентины на ЧМ-2026 оформил хет-трик.

Ранее Лионель Месси ответил, сколько голов забьет на ЧМ-2026.