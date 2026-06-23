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Критиков Роналду назвали диванными экспертами

Тренер Бородюк назвал критиков Роналду назвали диванными экспертами
Revierfoto/Global Look Press

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк назвал критиков португальского футболиста Криштиану Роналду диванными экспертами, передает РИА Новости.

«Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч». Поэтому диванные эксперты, которые критикуют его, наверное, не разбираются в футболе», — сказал Бородюк.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве. При этом Роналду голами не отметился, а Месси в первом матче Аргентины на ЧМ-2026 оформил хет-трик.

Ранее Андрей Аршавин назвал Роналду проблемой для Португалии.

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