Стало известно состояние здоровья отца Месси

Аргентинский журналист Анхель Де Брито сообщил в своих соцсетях, что отец нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси Хорхе Месси выписан из больницы.

Месси-старший продолжит лечение дома.

Семья Месси подтвердила, что у Хорхе были проблемы со здоровьем, но не рассказывала о его диагнозе.

Сборная Аргентины переиграла команду Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 2:0.

Месси не реализовал пенальти на 9-й минуте, но уже на 39-й открыл счет. На 90+5-й минуте он оформил дубль и установил окончательный результат. Этот гол стал для него 18-м на чемпионатах мира — так аргентинец обошел Мирослава Клозе с 16 голами и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей. Третьим остается Криштиану Роналду с 15 мячами.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Месси ответил, сколько голов забьет на ЧМ-2026.