Аршавин назвал Роналду проблемой для Португалии

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал Криштиану Роналду проблемой для сборной Португалии, передает «Спорт-Экспресс».

«Еще перед началом чемпионата было понимание, что Криштиану — это больше проблема для сборной Португалии. Роль Роналду настолько большая, а КПД на позиции центрального нападающего невелик», — сказал Аршавин.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве. При этом Роналду голами не отметился, а Месси в первом матче Аргентины на ЧМ-2026 оформил хет-трик.

Ранее тренер сборной Португалии ответил на критику Роналду.