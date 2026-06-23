«Он — икона»: тренер сборной Португалии ответил на критику Роналду на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на критику в адрес капитана команды Криштиану Роналду. Его слова передает Record.

«Он — пример для подражания. Он — капитан и реагирует как капитан. У него огромный опыт, который нам всем пригодится. Мы говорим о человеке, который представляет сборную уже 21 сезон. У него невероятное стремление к постоянному совершенствованию и желание помогать команде. Он — икона, последний недостающий элемент нашей стратегии», — заявил Мартинес.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве. При этом Роналду голами не отметился, а Месси в первом матче Аргентины на ЧМ-2026 оформил хет-трик.

Ранее экс-футболист России сравнил игру Холанда и Роналду в атаке.