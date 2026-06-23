Экс-футболист России сравнил игру Холанда и Роналду в атаке

Гришин: Холанд сам зарабатывает моменты, а Роналду стоит и ждет передачи

Бывший российский футболист Александр Гришин провел параллель между нападающим сборной Норвегии Эрлингом Холандом и форвардом португальцев Криштиану Роналду. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Холанд просто машина. Это форвард таранного типа, который не чурается черновой работы. Отрабатывает до конца, отбирает мячи, играет на команду. Это не Роналду, который стоит и ждет передачи. Холанд сам зарабатывает свои моменты. Он всегда в борьбе, всегда в моменте. Этого игрока надо на руках носить», — сказал Гришин.

В матче второго тура сборная Норвегии переиграла команду Сенегала со счетом 3:2. В составе победителей дублем отметился нападающий Эрлинг Холанд, еще один мяч на счету Маркуса Педерсена. У проигравшей команды дважды отличился Исмаэль Сарр.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Холанд заявил, что ему все равно на матч с Францией на ЧМ-2026.