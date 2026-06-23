Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Норвегия отказалась от вратаря сборной из-за перехода в «Трактор»

Вратаря Хаукеланна не вызовут в сборную Норвегии из-за контракта с «Трактором»
Официальный сайт хоккейного клуба «Трактор» Челябинск

Генеральный менеджер сборной Норвегии по хоккею Патрик Торесен заявил, что вратарь Хенрик Хаукеланд больше не будет вызываться в национальную команду после подписания контракта с челябинским «Трактором». Его слова приводит TV2.

«Совет директоров принял решение, согласно которому игроки, имеющие клубную связь с российским хоккеем, недоступны для национальной сборной. Если Хенрик продолжит карьеру там, у нас не будет возможности его использовать», — сказал Торесен.

23 июня стало известно о переходе Хаукеланд в «Трактор». Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два сезона — до конца чемпионата-2027/28. Последним клубом Хаукеланда был немецкий «Штраубинг».

На завершившемся чемпионате мира Хаукеланд был признан лучшим вратарем турнира.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее стало известно о возможном обмене российского хоккеиста «Колорадо».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!