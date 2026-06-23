Норвегия отказалась от вратаря сборной из-за перехода в «Трактор»

Генеральный менеджер сборной Норвегии по хоккею Патрик Торесен заявил, что вратарь Хенрик Хаукеланд больше не будет вызываться в национальную команду после подписания контракта с челябинским «Трактором». Его слова приводит TV2.

«Совет директоров принял решение, согласно которому игроки, имеющие клубную связь с российским хоккеем, недоступны для национальной сборной. Если Хенрик продолжит карьеру там, у нас не будет возможности его использовать», — сказал Торесен.

23 июня стало известно о переходе Хаукеланд в «Трактор». Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два сезона — до конца чемпионата-2027/28. Последним клубом Хаукеланда был немецкий «Штраубинг».

На завершившемся чемпионате мира Хаукеланд был признан лучшим вратарем турнира.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее стало известно о возможном обмене российского хоккеиста «Колорадо».