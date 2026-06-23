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«Трактор» объявил о переходе лучшего вратаря чемпионата мира-2026

Лучший вратарь чемпионата мира — 2026 перешел в «Трактор»
Официальный сайт хоккейного клуба «Трактор» Челябинск

Челябинский «Трактор» объявил о переходе норвежского голкипера Хенрика Хаукеланда, который на завершившемся чемпионате мира был признан лучшим вратарем турнира, сообщает пресс-служба клуба.

«Хенрик Хаукеланд — опытнейший вратарь, только‑только вышедший на пик своей карьеры. Это большой профессионал, на 100% готовый быть первым номером в КХЛ и имеющий для этого всю нужную базу. Уверен, что для Челябинска Хенрик станет тем самым игроком, который поможет команде достичь новых вершин», — сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два сезона — до конца чемпионата-2027/28. Последним клубом Хаукеланда был немецкий «Штраубинг».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

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