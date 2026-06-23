«Колорадо» рассматривает варианты обмена российского хоккеиста

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» рассматривает возможность обмена российского нападающего Валерия Ничушкина. Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

По информации источника, клуб еще в феврале начал прорабатывать варианты обмена 32-летнего форварда, однако окончательное решение до сих пор не принято. Сообщается, что руководство заинтересовано в получении дополнительных выборов на предстоящих драфтах.

В прошедшем регулярном чемпионате Ничушкин провел 72 встречи, в которых набрал 49 очков (17 голов и 32 результативные передачи).

Ничушкин является воспитанником челябинского «Трактора». За «Колорадо» он начал выступать с 2019 года. В 2022 году спортсмен стал обладателем Кубка Стэнли в составе «лавин». Всего за карьеру в НХЛ, включая матчи плей-офф, на счету Ничушкина 685 игр и 383 результативных балла (175 голов + 208 передач). Ранее он также защищал цвета «Даллас Старз».

Ранее стало известно, что вратарь «Флориды» Сергей Бобровский может сменить клуб.