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«Колорадо» рассматривает варианты обмена российского хоккеиста

«Колорадо» планирует обменять российского хоккеиста Ничушкина
Michael Dwyer/AP

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» рассматривает возможность обмена российского нападающего Валерия Ничушкина. Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

По информации источника, клуб еще в феврале начал прорабатывать варианты обмена 32-летнего форварда, однако окончательное решение до сих пор не принято. Сообщается, что руководство заинтересовано в получении дополнительных выборов на предстоящих драфтах.

В прошедшем регулярном чемпионате Ничушкин провел 72 встречи, в которых набрал 49 очков (17 голов и 32 результативные передачи).

Ничушкин является воспитанником челябинского «Трактора». За «Колорадо» он начал выступать с 2019 года. В 2022 году спортсмен стал обладателем Кубка Стэнли в составе «лавин». Всего за карьеру в НХЛ, включая матчи плей-офф, на счету Ничушкина 685 игр и 383 результативных балла (175 голов + 208 передач). Ранее он также защищал цвета «Даллас Старз».

Ранее стало известно, что вратарь «Флориды» Сергей Бобровский может сменить клуб.

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