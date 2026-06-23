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«Мне все равно»: Холанд о предстоящей игре с Францией на ЧМ-2026

Холанд заявил, что ему все равно на матч с Францией на ЧМ-2026
John Sibley/Reuters

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд признался, что не придает значения предстоящему матчу третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Франции. Его слова передает Madrid Xtra.

«Мне все равно на эту игру. Они, вероятно, обыграют нас и, скорее всего, выиграют весь турнир», — заявил Холанд.

Встреча между сборными Франции и Норвегии пройдет 26 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Норвегия впервые с 1998 года вышла из группы на чемпионате мира. Перед игрой с Францией норвежцы уступают сопернику в группе I только по разнице мячей.

В матче второго тура сборная Норвегии переиграла команду Сенегала со счетом 3:2. В составе победителей дублем отметился нападающий Эрлинг Холанд, еще один мяч на счету Маркуса Педерсена. У проигравшей команды дважды отличился Исмаэль Сарр.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Килиан Мбаппе отказался конкурировать с Лионелем Месси.

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