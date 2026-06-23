«Нельзя было засчитывать»: Шмейхель о первом голе Месси в матче с Австрией

Шмейхель заявил, что первый гол Месси в матче с Австрией нельзя было засчитывать

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель раскритиковал решение арбитра засчитать первый гол Лионеля Месси в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Австрии, передает Fox Sports.

«Месси сыграл великолепно, но я считаю, что этот гол нельзя было засчитывать. Вспомните, как они заработали пенальти. Игрока ударили сзади. Тут должен был быть штрафной за фол Мак Аллистера в центре поля. Это должен был быть штрафной удар, но они продолжают атаковать. VAR следовало отменить этот гол. Это очевидная и грубая ошибка судьи», — сказал Шмейхель.

Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (США) и завершилась со счетом 2:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Месси не реализовал пенальти на 9-й минуте, но уже на 39-й открыл счет. На 90+5-й минуте он оформил дубль и установил окончательный результат. Этот гол стал для него 18-м на чемпионатах мира — так аргентинец обошел Мирослава Клозе с 16 голами и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей. Третьим остается Криштиану Роналду с 15 мячами.

Ранее Мирослав Клозе поздравил Месси со званием лучшего бомбардира ЧМ.