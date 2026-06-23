Алжир переиграл Иорданию на ЧМ-2026

Сборная Иордании уступила в матче с национальной командой Алжира на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Игра прошла в Санта-Кларе на стадионе «Левайс» в присутствии 64 000 зрителей и завершилась со счетом 2:1. В составе иорданцев отличился Низар Аль-Рашдан, у алжирцев мячи на счету Надхира Бенбуали и Амин Гури.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы иорданцы набрали одно очко и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице группы J. Алжирцы с одним баллом замыкают таблицу данного квартета.

В первом туре мирового первенства алжирская сборная уступила Аргентине, а иорданцы проиграли Австрии.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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