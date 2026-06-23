Норвегия обыграла Сенегал на ЧМ-2026

Сборная Норвегии переиграла национальную команду Сенегала на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Игра прошла в Нью-Джерси на стадионе «Метлайф» в присутствии 80 663 зрителей и завершилась победой европейцев со счетом 3:3. В составе победителей дублем отметился нападающий Эрлинг Холанд, еще один мяч на счету Маркуса Педерсена. У проигравшей команды дважды отличился Исмаэль Сарр.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы норвежцы набрали шесть очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице группы I, забронировав место в плей-офф турнира. Сенегальцы с нулем баллов замыкают таблицу данного квартета.

В первом туре мирового первенства сенегальская сборная уступила Франции, а норвежцы разгромили Ирак.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Франция разгромила Ирак на ЧМ-2026.