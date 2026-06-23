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Спорт

Мбаппе забил 15-й гол на чемпионате мира

Форвард сборной Франции Мбаппе забил 15-й мяч на чемпионате мира
VINCENT CARCHIETTA/Reuters

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе открыл счет в матче против Ирака в матче второго тура чемпионата мира 2026 года.

На 14-й минуте игры 27-летний форвард из-за линии штрафной неотразимо пробил мимо защитников в направлении дальнего угла, оформив свой 15-й мяч на чемпионатах мира.

В данный момент команды продолжают играть в первом тайме, счет 1:0 в пользу французов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В первом туре мирового первенства французская сборная оказалась сильнее Сенегала, а Ирак проиграл Норвегии — 1:4.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Лионель Месси установил уникальный рекорд чемпионатов мира.

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