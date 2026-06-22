Губерниев назвал Роналду поленом

Губерниев: раньше я был уверен в Криштиану, но он сегодня полено

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своих социальных сетях высказался о выступлениях Криштиану Роналду и Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.

«Раньше я был уверен в Криштиану! Но он сегодня полено! Слабак в португальской сборной! Иное дело Месси, сильный и командный игрок! Мощный и великий! Но уступающий Марадоне в футбольном мастерстве!» — написал Губерниев.

Месси в матче второго тура группового этапа ЧМ против Австрии забил 18-й гол на чемпионатах мира — так аргентинец обошел Мирослава Клозе с 16 голами и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей. Третьим остается Криштиану Роналду с 15 мячами.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве. При этом Роналду голами не отметился, а Месси в первом матче Аргентины на ЧМ-2026 оформил хет-трик.

Ранее Месси установил антирекорд ЧМ по числу нереализованных пенальти.