Месси сыграет с австрийцами на ЧМ с первых минут

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси попал в стартовый состав на игру второго тура группового этапа чемпионата мирапротив Австрии.

Встреча пройдет в Далласе и начнется в 20:00 по московскому времени. «Газета» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

В стартовом матче группового этапа чемпионата мира Аргентина разгромила Алжир со счетом 3:0. Месси оформил свой первый хет-трик на чемпионатах мира, отличившись на 17-й, 60-й и 76-й минутах. Эти голы позволили ему догнать Мирослава Клозе по общему числу мячей на мундиалях — теперь у обоих по 16 голов.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее олимпийский чемпион отказался называть Месси лучшим в истории футбола.