Российская теннисистка одержала победу на старте турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей Австрии Синью Краус в первом круге теннисного турнира WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.
Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1.
Калинская за игру выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.
Во втором круге россиянка встретится с победительницей матча между румынкой Еленой-Габриэлой Русе и чешкой Линдой Носковой. Призовой фонд соревнований превышает 1 млн евро.
В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.
Ранее Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге.