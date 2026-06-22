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Российская теннисистка одержала победу на старте турнира в Бад-Хомбурге

Калинская переиграла Краус и вышла во второй круг «пятисотника» в Бад-Хомбурге
Benoit Tessier/Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей Австрии Синью Краус в первом круге теннисного турнира WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1.

Калинская за игру выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.

Во втором круге россиянка встретится с победительницей матча между румынкой Еленой-Габриэлой Русе и чешкой Линдой Носковой. Призовой фонд соревнований превышает 1 млн евро.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге.

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