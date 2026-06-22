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Боец UFC рассказал, что с трудом выжил после боя с Хабибом

Боец UFC Гэтжи рассказал, что с трудом выжил в бою против Нурмагомедова
РИА Новости

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи в подкасте у Джо Рогана заявил, что с трудом смог пережить бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

По его словам, рефери трижды отклонил его просьбу о досрочном завершении бо.

«Не хочу подставлять рефери, потому что у него были хорошие намерения. Он дал мне шанс. Но я постучал три раза, бой нужно было останавливать, а он мне не поверил. Когда ты чувствуешь, что жизнь уходит из тебя, нужно быть полным идиотом, чтобы этого не понимать», — заявил Гэтжи.

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи на турнире UFC осенью 2020 года. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

15 июня 37-летний Гэтжи сенсационно победил Илию Топурию в главном бою турнира UFC Freedom 250, который прошел на лужайке Белого дома.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал имя главного фаворита ЧМ-2026.

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