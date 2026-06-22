В сборной Аргентины раскритиковали нововведение ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони раскритиковал обязательные паузы в середине таймов для питья воды, которые ввели на чемпионате мира. Его слова приводит L'Equipe.

По его словам, это нововведение играет в пользу более слабых команд.

«Постоянные паузы на водопой помогают более слабой команде восстановиться. Обычно мы вносим изменения в игру в перерыве, а сейчас делаем это за две-три минуты в середине таймов. Со временем мы к этому привыкнем, но я не думаю, что это нормально», — заявил Скалони.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

ЧМ стал первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее сообщалось, что рекламная пауза в таймах на ЧМ-2026 принесет рекордные доходы.