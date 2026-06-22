В «Спартаке» заявили, что осужденный Промес остается в клубном чате

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что нападающий Квинси Промес, осужденный за контрабанду наркотиков, остается в клубном чате. Его слова приводит «Чемпионат».

«По-моему, Промес есть в группе в мессенджере. Когда он был последний раз в сети? Не знаю, не смотрел», — заявил Зобнин.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также он приговорен к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

12 июня 2025 года появилась информация, что полиция Дубая арестовала футболиста Квинси Промеса в его собственном доме. По данным СМИ, задержание связано с запросом об экстрадиции спортсмена в Нидерланды. В Дубае Промеса поместили в следственный изолятор. 20 июня футболист был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды.

Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля. По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что «Спартак» нацелен на покупку нового нападающего.